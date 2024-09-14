تألق كبير لأبطال إنبي في كأس مصر للجمباز

يشرف على قطاع الجمباز بنادي إنبي المهندس محمد السيد عضو مجلس الإدارة، ويقود الجهاز الفني نخبة من المدربين المميزين:

جاء تمثيل الفريق البترولي في بطولة كأس مصر من خلال اللاعبين:

احمد سعيد

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