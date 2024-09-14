شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن طاهر يشكر رجال الشرطة بعد القبض على سارق السبائك الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب، استعادة السبائك الذهبية التى تمت سرقتها من الفيلا الخاصة به، موجها الشكر لرجال الشرطة المصرية بعد القبض على السارق.

وكتب أيمن طاهر، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، "جزيل الشكر والعرفان والتقدير لرجال الشرطة المصرية، وبالأخص مديرية أمن الجيزة، ورجال مباحث الجيزة، على ما قدموه من جهد وعمل مضنى فى ظبط الجانى وإعادة المسروقات الخاصة بسرقة منزلى، مهما تقدمت بالشكر لن أستطيع أن أوفيهم حقهم لواء محمد الشرقاوى مباحث قسم أول زايد ومقدم عمرو مصطفى والرائد طارق حمزاوى .. ألف شكر".



-تغريدة أيمن طاهر

ونفى أيمن طاهر مدرب حراس مرمى منتخب مصر للشباب فى وقت سابق ما تردد مؤخرا بشأن قيمة المسروقات التي تعرضت لها الفيلا الخاصة به، والتي تردد أنها مشغولات ذهبية بقيمة 10 ملايين جنيه.

وقال طاهر مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، إنه حرر محضرا رسميا بالواقعة، وتضمّن المحضر تعرضه لسرقة 26 سبيكة 5 جرامات، كما هو مدوّن بالمحضر الرسمي كان قد اشتراها لحفيدته، نافيا أن تكون عبارة عن 3 كيلو جرامات من الذهب، وأن قيمتها تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأوضح طاهر أن قيمة المسروقات الذهبية من فيلته تصل إلى 350 ألف جنيه فقط.