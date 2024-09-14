شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس مران الأهلي الأخير في نيروبي قبل مواجهة جورماهيا الكيني والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده لمباراة جورماهيا التي تقام غدا، الأحد، في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الختامي والوحيد فى كينيا على ملعب فريق الشرطة، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للحديث عن كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

كما أدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة، حيث أجرى الأول جراحة فى وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة، فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الاهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر غداً الاحد على ملعب نيايو الوطني.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.



الإطالات



السولية



الشناوي



المران الجماعي



امام وربيعة وطاهر



امام



تأثر اللاعبين بدرجة الحرارة



جانب من المران



رضا



طاهر



عطية الله



فقرة الجري



كهربا