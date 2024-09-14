شكرا لقرائتكم خبر عن مراقب مباراة الهلال الليبي يرفع طلب المصري للجنة الكاف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قدم مسئولو المصري طلبًا لمنسق مباراة الفريق أمام الهلال الليبي بالكونفدرالية، بارتداء اللاعبين شارة سوداء، وكذلك الوقوف دقيقة حدادا على وفاة إيهاب جلال، وهو الأمر الذي سيرفعه المراقب للجنة المسابقات بالكاف للموافقة عليه خلال الساعات المقبلة.

وانتهى منذ قليل الاجتماع الفني الخاص بمباراة المصري والهلال الليبي، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد، الأحد، على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والذي أقيم بإحدى فنادق مدينة بنغازي تحت رئاسة منسق المباراة التشادي جيمين ديمبيلي، وبحضورالتونسي يسر سعد الله مراقب التحكيم، وكذلك طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة الجابوني تانجوي ميبيامي ومعه مساعد الحكم الأول أبيلميرو مونتينجرو من ساوتومي وبرنسيب ، ومساعد الحكم الثاني أوربن ندونج من الجابون ، والحكم الرابع جريج موكاجني ، فيما مثل فريق المصري في المؤتمر الكابتن محمود جابر المدير الاداري والدكتور محمود الشحات طبيب الفريق والكابتن ابراهيم غانم مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع تم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة ، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق الهلال اللون الأزرق الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

