شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على الشرطة الكينى بهدف عبد الله السعيد فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك والشرطة الكينى بتقدم الأبيض بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً باستاد نيايو الوطنى ضمن في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدف الزمالك عبد الله السعيد فى الدقيقة 45 من الشوط الأول، من تمريرة أحمد مصطفى زيزو، ليسجل بها عبد الله السعيد تقدم الزمالك بهدف قبل ثوانى من نهاية الشوط الأول.

وسيطر الفريق الكينى على مجريات الشوط الأول، ووصل الى مرمى الزمالك أكثر من مرة، إلا أن الكرة لم تصل إلى شباك محمد صبحى، فيما اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة وأحرز منها هدف التقدم عن طريق عبد الله السعيد.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس