شكرا لقرائتكم خبر عن تعثّر صفقة انتقال عبد الكبير الوادي للبنك الأهلي بسبب الأمور المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعثرت صفقة انتقال المغربى عبد الكبير الوادى، صانع ألعاب مودرن سبورت، إلى فريق البنك الاهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسبب المغالاة المالية.

وعلى الرغم من توقيع عبد الكبير الوادى على عقود انتقاله إلى فريق البنك الاهلى ولكن هناك بعض الطلبات المالية من قبل مسئولى مودرن سبورت عطلت إتمام الصفقة بصفة نهائية.

وفى سياق مختلف، كان طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى قد قرر خوض معسكر مغلق بمدينة برج العرب خلال الفترة من 12 إلى 26 سبتمبر الجارى لاستكمال برنامج الإعداد للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض فريق البنك الأهلى مجموعة من المباريات التجريبية خلال فترة المعسكر.