وقف لاعبو الزمالك والشرطة الكيني دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الفريقين المقامة حالياً بملعب الأخير في كينيا على روح إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام.

شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح إيهاب جلال قبل مباراة الزمالك والشرطة الكينى والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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