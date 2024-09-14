شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يسيطر على مباراة الزمالك والشرطة الكينى بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبى على مباراة الزمالك والشرطة الكينى بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء المقام بينهما حالياً باستاد نيايو الوطنى ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووصل لاعبو الشرطة الكينى إلى مرمى الزمالك أكثر من مرة، وسدد لاعبو الشرطة على مرمى محمد صبحى حارس الزمالك، إلا أن المحالولات باءت بالفشل.

ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحي فى حراسة المرمى ، خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر، خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.