شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو مسلم يقود فريق كيما أسوان الموسم المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى أحمد أبو مسلم ، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، القيادة الفنية لفريق كيما أسوان، أحد أندية الدرجة الثانية الموسم المقبل، ووقع أحمد أبو مسلم على عقود التدريب لمدة موسم قابل للتجديد مع مسئولى نادى كيما أسوان.

وشهد توقيع اللاعب كل من كمال ذو الفقار رئيس نادى كيما أسوان، ومحمود قناوى أمين الصندوق، وعلاء عوض وغفران وأحمد موسى أعضاء مجلس الإدارة.

من جانبها، حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة 9 أكتوبر المقبل موعدا لانطلاق مباريات دوري القسم الثاني ب للموسم الجديد 2024 - 2025.

وتم تقسيم الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني ب إلى 3 مجموعات، على أن يتم تقسيم كل مجموعة إلى مجموعتين فرعيتين.، وجاءت تقسيماتها كالتالي:

المجموعة الأولى

أندية الصعيد وتضم تليفونات بني سويف، الألومنيوم، طهطا، نجوم مصر، الأقصر، شبان قنا، مصر المقاصة، قوص، شباب طامية، شباب سوهاج، النصر للتعدين، الفيوم، المنيا، الواسطى، أسمنت أسيوط، مكاديء توت عنخ آمون، البداري، المدينة المنورة، كيما أسوان، وبني مزار.

المجموعة الثانية

أندية القاهرة والقناة وتضم النجوم، جمهورية شبين، العبور، النصر، الشمس، المريخ، بورفؤاد، المستقبل سبورت، جنوب سيناء، الإنتاج الحربي، مصر للتأمين، ألو إيجيب، إيسترن كومباني، نجمة سيناء، اتحاد الشرطة، دياموند، الشرقية، البلاستيك، بنها، تيم إف سي.

المجموعة الثالثة

أندية بحري تضم شباب القزازين، مالية كفر الزيات، بايونيرز، اتحاد نبروة، صيد المحلة، كفر الشيخ، بني عبيد، مركز التنمية الشبابية بتلا، بيلا، دمياط، ميجا سبورت، دكرنس، الأوليمبي، الحمام، الهلال بالضبعة، طلائع الأسطول، دلفي، ألعاب دمنهور، المجد السكندري، الزهور بمطروح، شباب كوم حمادة، أصحاب الجياد، والجزيرة بمطروح.



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