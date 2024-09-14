شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا فى انطلاق رحلة الدفاع عن لقب أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني، فى الثالثة عصر غد، الأحد، على ملعب نيايو الوطني فى كينيا، فى انطلاق مشواره برحلة الدفاع عن اللقب.

ج..يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه اليوم، السبت، في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة جورماهيا الكينى، وفقاً لقواعد الاتحاد الأفريقي الكاف.

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مرانه الوحيد والختامي في كينيا في الثالثة عصر اليوم، السبت، على ملعب الشرطة الكيني؛ نظرا لانشغال ملعب نيايو الذي يستضيف المباراة بمواجهة الزمالك والشرطة الكيني في بطولة الكونفدرالية.

ج..ضمت قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - ومحمود عبد المنعم كهربا".ج..استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على تواجد محمد الشناوى قائد الفريق فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى بدوري أبطال أفريقيا.ج..استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى، وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف لوجهة نظر فنية، بجانب السباعى كريم فؤاد، وكريم الدبيس وعلى معلول وعمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد أفريقياً.