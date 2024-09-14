لاعبو الزمالك والشرطة الكيني يقفون دقيقة حداد على روح إيهاب جلال (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت مباراة الزمالك ومستضيفه الشرطة الكيني وقوف لاعبو الفريقين دقيقة حداد على روح مدرب المنتخب والإسماعيلي السابق إيهاب جلال.

وكان الزمالك قد أعلن عبر بيان رسمي مساء أمس الجمعة موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على طلبه بالوقوف دقيقة حداد قبل اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره الشرطة الكيني عند الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس الكونفدرالية.

وكان إيهاب جلال تعرض لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية بداية من يوم 1 سبتمبر الجاري، نقل على إثرها إلى المستشفى، وكشف الفحوصات الطبية تعرضه لجلطة.

يذكر أن المدرب الراحل سبق وتولى القيادة الفنية لفريق الزمالك خلال موسم 17/18، فيما تولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز في موسم 21/22.

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