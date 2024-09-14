"4 مليون يورو وقاضي إسباني".. لجنة أوضاع اللاعبين ترفض دعوى فيتوريا ضد اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

رفضت لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم، دعوى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لجنة أوضاع اللاعبين بالفيفا رفضت قبول دعوى فيتوريا، والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده، وتبلغ قيمته 4 مليون يورو".

وأضاف: "كانت الدعوى أمام قاض إسباني، وترافع من الجانب المصري عن اتحاد الكرة محمد الماشطة المستشار القانوني للجبلاية".

وتولى فيتوريا تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024، ورحل بعد توديع منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ربع النهائي.

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