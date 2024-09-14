موعد مباراة نيس "محمد عبدالمنعم" ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق نيس عند السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبدالمنعم بقائمة فريق نيس للمباراة؛ حيث من المتوقع مشاركته.

ومن المقرر أن تنقل بي إن سبورت HD4 المباراة.

وشارك محمد عبدالمنعم الذي انضم لصفوف فريق نيس خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 22 دقيقة بالمباراة الماضية أمام فريق أنجيه.

ويدخل فريق نيس المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق مارسيليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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