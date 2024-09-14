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موعد مباراة نيس "محمد عبدالمنعم" ومارسيليا في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يحل فريق نيس عند السادسة من مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

ويتواجد محمد عبدالمنعم بقائمة فريق نيس للمباراة؛ حيث من المتوقع مشاركته.

ومن المقرر أن تنقل بي إن سبورت HD4 المباراة.

وشارك محمد عبدالمنعم الذي انضم لصفوف فريق نيس خلال الانتقالات الصيفية الماضية لمدة 22 دقيقة بالمباراة الماضية أمام فريق أنجيه.

ويدخل فريق نيس المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق مارسيليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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