بهدف السعيد.. الزمالك يتقدم على الشرطة الكيني في الشوط الأول بـ الكونفدرالية

يتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره الشرطة الكيني في الشوط الأول من مباراة ذهاب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وفاز فريق الزمالك على نظيره الشرطة الكيني بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا على استاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل هدف الأبيض عبد الله السعيد لاعب الوسط بالدقيقة 45+1 بشباك بطل كينيا، من تسديدة من خارج حدود منطقة الجزاء.

ويخوض الزمالك لقاء الشرطة الكيني بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى زيزو.