ياسر رشاد - القاهرة - كشف المردب الهولندي ارني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة نوتينجهام، في المباراة التي تجمعهما من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول لمواجهة نوتينجهام فورست

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فان دايك - إبراهيما كوناتي - ترينت ألكساندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - لويس دياز.

بدلاء ليفربول اليوم أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

كيليهر، جو جوميز، واتارو إندو، داروين نونيز، كودي جاكبو، كورتيس جونز، تسيميكاس، كوانساه، كونور برادلي.