الزمالك والشرطة الكيني.. عبدالله السعيد يتقدم للأبيض في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق الزمالك في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف نظيف على نظيره الشرطة الكيني، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية.

وانطلقت مباراة الزمالك والشرطة الكيني اليوم السبت بالعاصمة الكينية نيروبي، في تمام الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاء هدف التقدم في الوشط الأول لصالح نادي الزمالك عن طريق اللاعب عبدالله السعيد، في الدقيقة 45+1، بعدما أستلم تمريرة سحرية من زيزو سددها في شباك أصحاب الأرض معلنا هدف التقدم للفارس الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمد شحاتة – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود عواد وأحمد محمود ومصطفى الزناري ومحمد عاطف وزياد كمال وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف وناصر منسي.