"الفيفا" تصدر قرار صادم في أزمة فيتوريا واتحاد الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت لجنة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قرار في الدعوى التى رفعها روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر ضد اتحاد كرة القدم المصري.

حيث رفضت لجنة اوضاع اللاعبين بالفيفا قبول دعوى فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والتي طالب فيها الاتحاد المصري بكامل عقده والبالغ قيمته 4 ملايين يورو والتي كانت أمام قاض اسباني.

وكان روي فيتوريا رفع دعوى ضد اتحاد الكرة طالب فيها بقيمة عقده كاملًا، عقب رحيله عن قيادة منتخب مصر، فبراير الماضي.

وحاول اتحاد الكرة منح روي فيتوريا، قيمة الشرط الجزائي المقدر بشهرين من راتبه، لكن المدير الفني البرتغالي رفض الاستلام، وقام بتحرك دعوى ضد اتحاد الكرة في فيفا للحصول على عقده بالكامل.

وترافع من الجانب المصري عن اتحاد الكرة المستشار محمد الماشطة المستشتار القانوني لاتحاد الكرة المصري.

وكان مسئولو اتحاد الكرة رفضوا في وقت سابق تحمل 70 ألف دولار طلب روى فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب سدادها لمحاميه، بعدما تسلم الخواجة مستحقاته كاملة، والمقدرة براتب 3 أشهر هي قيمة الشرط الجزائى.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنهم أرسلوا لفيتوريا قيمة الشرط الجزائى، وفقا للاتفاق المبرم معه ومع محاميه، لكنهم فوجئوا بالخواجة يطلب تحويل 70 ألف دولار جديدة لمحاميه، عبارة عن أتعابه، ورفض اتحاد الكرة الأمر.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن فيتوريا يهدد اتحاد الكرة بتقديم شكوى جديدة للفيفا، ولكن ليس من حقه المطالبة بعقده كاملا، كما أن اتحاد الكرة يمتلك كل الإيميلات والتحويلات المالية الخاصة بدفع مستحقاته والشرط الجزائي.