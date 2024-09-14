موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول، نظيره ونوتجهام فورست، على ملعب آنفيلد، في الخامسة عصر اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025.

ويحتل ليفربول، المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط وبفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما يأتي نوتنجهام في المركز التاسع برصيد خمس نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3

حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع روبرستون - فان دايك - كوناتي- أرنولد

خط الوسط ماك أليستر- جرافنبرخ - سوبوسلاي

خط الهجوم محمد صلاح - جوتا - لويس دياز

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