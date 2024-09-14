شكرا لقرائتكم خبر عن 3 لاعبين يبحثون عن نادٍ بعد الخروج من "جنة" الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية فسخ بعض اللاعبين عقودهم مع أنديتهم، رغم أنهم لعبوا مع الأهلى والزمالك وكانوا محط اهتمام وصراع القطبين فى السنوات الماضية، ونرصد بعض الأسماء والتي جاء فى مقدمتهم:

إبراهيم حسنرحل إبراهيم حسن، لاعب الزمالك الأسبق، عن فريق البنك الاهلى بعد فسخ تعاقده برغبة من الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، وشارك اللاعب في 18 مباراة فقط الموسم الماضى ولم يتمكن من تسجيل أى هدف.

محمد أشرف "روقا"رحل محمد أشرف "روقا " عن فريق الزمالك بعد إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به بعدما قرر النادي عدم تجديد عقده للموسم الثالث حيث شارك في 21 مباراة بالقميص الأبيض الموسم الماضى.

محمد محمود