شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على ثلاثية عاشور وعطية وتوفيق أمام جورماهيا الكينى غداً والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالثلاثى "إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق" فى خط وسط المارد الأحمر بمباراة جورماهيا الكينى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر غد الأحد على ملعب نيايو الوطني.

ويرغب كولر فى الاطمنئان على جاهزية إمام عاشور لمباراة السوبر الأفريقى أمام الزمالك فى 27 سبتمبر الجاري بعد شكواه من ألم فى الركبة خرج من صفوف منتخب مصر على إثره.

كما يرغب كولر فى تجهيز الثلاثى لانطلاقة موسم الأهلى، الذى يعد إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية أهم أسلحة المارد الأحمر فيه، لاسيما بعد إعارة المالى أليو ديانج للخلود السعودى.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى؛ وهم أشرف داري للإصابة ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية بجانب السباعى كريم فؤاد، وعلى معلول وعمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد الأفريقى.

وقيد الأهلي عمر الساعي بعد يوم 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من : "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الاصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

ويتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.