شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الاختبار البدني للحكام بالإسماعيلية تقديرا لعزاء الراحل إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل الاختبار البدني لحكام مناطق السويس، بور سعيد، الإسماعيلية وشمال سيناء، والذي كان مقررًا إقامته غدًا الأحد.

وتقرر تأجيل الاختبار البدني الذي يقام بالإسماعيلية، تقديرًا لعزاء المدير الفني الراحل إيهاب جلال، المدرب السابق لمنتخب مصر وفريق الإسماعيلي.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة محمد فاروق، حددت يوم السبت الموافق 14 سبتمبر، موعدا لإجراء اختبار اللياقة البدنية للحكام الدوليين والمرشحين للقائمة الدولية والدوري الممتاز والمحترفين.

ورغم تعيين محمد فاروق رئيسا للجنة الحكام، أكد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، أن ما تردد عن رفض البرتغالى فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، تجديد عقده لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن هناك اتجاها لتعيين خبير أجنبى جديد للجنة الحكام فى الموسم الجديد.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، فى تصريحات تليفزيونية، أن اتحاد الكرة هو من فضل رحيل بيريرا بالتزامن مع انتهاء عقده، بينما لم يتم منعه من التواصل مع الأندية.