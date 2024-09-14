شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل استاد نيايو لمواجهة الشرطة الكينى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

وصلت حافلت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها فى الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق قد ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، صباح اليوم بفندق إقامة البعثة استعداداً للقاء الشرطة الكيني. ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.