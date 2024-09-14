الأهلي يحذر لاعبيه من أسلحة جورماهيا.. وجلسة "كولر" تعيد آمال "كهربا"

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم السبت في العاصمة الكينية نيروبي استعداداً للمواجهة المرتقبة ضد جورماهيا الكيني غداً الأحد في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسافرت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى نيروبي من أجل خوض لقاء جورماهيا في مستهل مشوار الفريق بالموسم الجديد وبعد غياب أكثر من 40 يوماً مع نهاية مشوار الدوري الممتاز بعد انسحاب الأهلي من كأس مصر.

ومن المنتظر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية مع لاعبيه للتركيز على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق الكيني وفقًا لبعض مقاطع الفيديو الذي حصل عليه الجهاز الفني في الساعات الماضية.

وحذر كولر في التدريبات الأخيرة لاعبيه من الاستهتار بالمنافس وطالب بالتركيز الشديد لعبور عقبة الفريق الكيني وضمان التأهل إلى دور المجموعات خاصة أن الفريق لديه ارتباطات مهمة خلال الشهر الجاري بمواجهة الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في نهائي كأس السوبر الأفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وانتعشت آمال محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق في العودة للمشاركة مجددًا والحصول على فرصة اللعب بعد الجلسة التي عقدها مع كولر بحضور سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة.

ووعد كهربا مدربه بالتركيز وتصحيح بعض الأمور التي أدت لخلاف فني بينهما في الفترة الماضية كما أكد رغبته في العودة للمشاركة بقوة مع الفريق بينما أشار المدرب السويسري إلى أن الملعب هو الفيصل بين جميع اللاعبين بالنسبة له.

على صعيد آخر ، طلب كولر تأجيل حسم صفقة الهولندي ديبيس أوسو-سيكير، جناح تشجيانج بروفيشنال إف سي الصيني وتم الاستفسار عن عقده وقيمة راتبه السنوي من جانب الإدارة.

واستقر كولر على تأجيل هذا الملف لنهاية الشهر الجاري لتحديد احتياجات الفريق بشكل أكبر خاصة أن الأهلي قرر قيد 5 لاعبين بالقائمة الأفريقية وهم يوسف عبد الحفيظ وأحمد عابدين ومصطفى أبو الخير وسمير محمد وعمر الساعي وبالتالي سيحاول تدعيم الفريق بعد لقائي جورماهيا.