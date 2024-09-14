التشكيل الرسمي.. مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون

ياسر رشاد - القاهرة - يحل مانشستر يونايتد ضيفا على ساوثهامبتون، اليوم السبت، في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز، طامحا للعودة بالنقاط كاملة.

ويسعى المدرب الهولندي إيريك تين هاج للنجاة من الإقالة عبر إيقاف سلسلة الهزائم المتتالية، وذلك بعد خسارته في آخر جولتين أمام برايتون وليفربول، ليهبط للمركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

وقرر تين هاج وضع لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو على مقاعد البدلاء، لا سيما بعد أخطائه الفادحة أمام ليفربول، ليدفع بالدنماركي كريستيان إريكسن بدلا منه.

فيما عاد أليخاندرو جارناتشو للجلوس على مقاعد البدلاء لصالح أماد ديالو، كما ظهر مانويل أوجارتي إلى جواره بعدما دخل القائمة لأول مرة.

وتضم تشكيلة الشياطين الحمر كلا من:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: مزراوي - دي ليخت - مارتينيز - دالوت

الوسط: إريكسن - ماينو - برونو فيرنانديز

الهجوم: أماد ديالو - زيركزي - راشفورد

ويبدأ ساوثهامبتون بتشكيلة على النحو الآتي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: سوجاوارا - بيدناريك - ستيفينس - ووكر بيترز

الوسط: داونس - أوجوتشوكوو - فيرنانديز

الهجوم: ديبلينج - آرتشر - بريريتون دياز