مصر تتقدم على المجر في كأس ديفيز للتنس

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم منتخبنا الوطنى للرجال للتنس على نظيره المجرى بنتيجة 2 /1 فى اللقاء المقام بينهما حاليا ضمن منافسات المجموعة الاولى العالمية لكأس ديفيز على ملعب السنتر كورت بنادى الجزيرة .

استطاع الفراعنة التقدم على الفريق المجرى العالمى بعد فوز النجمين الكابتن واللاعب محمد صفوت وكريم مأمون بمباراة الزوجى على الثنائى المجرى بيتر فاجتا وجريجلى مادرازس ليمنحا مصر تقدما تاريخيا على منافس عتيد للغاية .

محمد صفوت وكريم مأمون يتألقان



وقدم النجمان محمد صفوت وكريم مأمون اداءا رجوليا وبطوليا راقيا للغاية ليتبق للفراعنة الفوز فى احد مباراتى الفردى اللتين ستقاما اليوم ايضا حيث يلعب اولا محمد صفوت مع بيروس المصنف 222 عالميا وحال فوز النجم صفوت سيعلن رسميا تحقيق مصر انجازا تاريخيا على حساب المجر وحال عدم التوفيق سيلعب الفريقان المباراة الخامسة والاخيرة والتى ستكون فاصلة وتجمع نجمنا عمرو عصراوى ومات فالكوستز لتحديد فوز اى من المنتخبين .

دعم كبير للمنتخب في مواجهة المجر بكأس ديفيز للتنس



وارتفعت معنويات لاعبى منتخبنا للغاية المكون من محمد صفوت لاعبا وكابتن وكريم مأمون وعمرو عصراوى ومايكل باسم وفارس زكريا حيث تسود حالة من التفاؤل بتحقيق الانتصار والانجاز الكبير فى ظل وجود دعم ومساندة غير عادية من مجلس ادارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى والجماهير المتواجدة بمدرجات السنتر كورت والتى تؤازر اللاعبين لحظة بلحظة .