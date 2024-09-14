اليوم .. قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 بمشاركة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم السبت قرعة بطولة العالم للكرة الطائرة 2025 التي تستضيفها الفلبين العام المقبل في الفترة من 12 إلى 28 سبتمبر 2025.

وتشهد هذه النسخة من البطولة مشاركة 32 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 4 مستويات وفقًا لتنصيفهم العالمي، و يتم تقسيمها على 8 مجموعات في القرعة.

وتواجد منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة في المستوى الثالث بالتصنيف.

وفيما يلي مستويات المنتخبات حسبما أعلنها الاتحاد الدولي للطائرة

المستوى الأول: الفلبين (البلد المنظم)، بولندا، فرنسا، الولايات المتحدة، سلوفينيا، إيطاليا، اليابان، البرازيل

المستوى الثاني: ألمانيا، الأرجنتين، صربيا، كندا، كوبا، هولندا، أوكرانيا، إيران

المستوى الثالث: بلجيكا، تركيا، جمهورية التشيك، بلغاريا، مصر، قطر، البرتغال، فنلندا

المستوى الرابع: تونس، الجزائر، ليبيا، الصين، رومانيا، تشيلي، كوريا الجنوبية، كولمبيا