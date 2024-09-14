حافلة الزمالك تصل إلى ستاد نيايو الوطني استعداداً لمواجهة الشرطة الكيني بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت حافلت الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي، استعداداً لخوض مباراة الشرطة الكيني، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب قبل بدء عمليات الإحماء استعداداً للقاء المرتقب أمام بطل كينيا.

وكان البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين، صباح اليوم بفندق إقامة البعثة استعداداً للقاء الشرطة الكيني.

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

وألقى البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية أخيرة على اللاعبين، صباح اليوم السبت بمقر فندق إقامة البعثة بالعاصمة الكينية نيروبي، قبل مواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

ومنح المدير الفني تعليماته الفنية الأخيرة للاعبين خلال المحاضرة الفنية التي أقيمت بفندق الإقامة، وتحدث عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

ويستعد الزمالك لمواجهة الشرطة الكيني في الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب نيايو الوطني بالعاصمة الكينية نيروبي.