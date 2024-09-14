ليفربول يعود لمغامرات البريميرليج أمام نوتينجهام سعياً للحفاظ على الصدارة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ليفربول، بقيادة هدافه نجمنا المصري الدولي محمد صلاح، لمواجهة صعبة ضد نوتينجهام فورست، مساء اليوم السبت، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية ملعب آنفيلد، معقل الريدز، الذي يعتبر أكثر الجماهير حماساً، جعل الأحمر هو الناد الأكثر جماهيرية وشعبية، وفقاً لأحدث بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

ويخوض ليفربول اختبارًا قويًا الليلة، أمام كتيبة نوتينجهام، التي تسير حتى الآن، بشكل جيد بعدما تعادل مرتين وفوز، ولم يتلقى أيه هزيمة خلال الثلاث مباريات الماضية.

استطاع ليفربول تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، أن يسجل بداية جيدة بالفوز على إبسويتش تاون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد، ليتصدر المسابقة، بالعلامة الكاملة (9 نقاط).

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته المحلية، حيث لن تكون مهمة الريدز سهلة خلال الموسم الجاري، في ظل سوق الانتقالات الشرس الذي قامت به الأندية الإنجليزية.

وحقق ليفربول الفوز في الثلاث جولات، التي خاضها في الدوري الإنجليزي حتى الآن، و سجل لاعبوه 7 أهداف، بينما يعتبر الفريق الأقوى دفاعياً، حيث لم تستقبل شباكه أي أهداف في الجولات الثلاثة الأخيرة.

ويتصدر فريق ليفربول، جدول ترتيب مسابقة البريميرليج، بالمناصفة مع مانشستر سيتي، برصيد 9 نقاط، جمعها من ثلاث جولات، بينما يأتي نوتينجهام فورست في المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

ويقود النجم الدولي المصري محمد صلاح، هجوم ليفربول، متوهجاً بفضل فوز منتخب الفراعنة برباعية دون رد، على مضيفه المنتخب البوتسواني بالجولة الثانية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وأحرز صلاح هدفاً خلال فوز منتخب مصر على بوتسوانا، وكان قد شارك أيضاً في انتصار الفراعنة بثلاثية نظيفة على ضيفه منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في الجولة الافتتاحية للمجموعة، التي تتربع مصر على صدارتها برصيد 6 نقاط.