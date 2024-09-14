الزمالك من دون "صفقات جديدة" في مواجهة الشرطة الكيني

ياسر رشاد - القاهرة - يحل نادي الزمالك ضيفًا على نظيره الشرطة الكيني، اليوم السبت، على ملعب نيايو الوطني، في ذهاب دور الـ32 في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024 / 2025.

ويظهر حامل اللقب في ضربة البداية الإفريقية الليلة، من دون الصفقات الجديدة المنضمة حديثًا للفريق الأبيض، أمثال الفلسطيني عمر فرج والبولندي ميشالاك ومحمد حمدي لاعب إنبي السابق، ومحمود بنتايك النجم المغربي، وذلك بسبب اللائحة الأفريقية التي تتيح مشاركة اللاعبين الجدد بداية من دور المجموعات.

ونجح الفارس الأبيض في التخلص من كابوس وقف القيد بسبب القضايا والديون المتراكمة لدى العدد من اللاعبين والمدربين الأجانب، بل تعدى الأمر إلى نجاح إدارة النادي في إبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق الأبيض لحصد البطولات المحلية والأفريقية في الموسم المقبل.



تاريخ الزمالك أمام أندية كينيا:

بالنظر إلى مباراة اليوم أمام الفريق اليكيني نجد أن التاريخ ينصف الزمالك مع الأندية الكينية، حيث حقق الفوز في 13 مواجهة وتعادل في مباراة فيما تلقى الهزيمة في مناسبتين.

وكانت المواجهة الأولى للزمالك مع الأندية الكينية عام 1984 أمام جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا.

وشهد لقاء الذهاب انسحاب جورماهيا في الدقيقة 35 بعد تقدم الزمالك بهدف عن طريق طارق يحيى، وفي لقاء العودة انسحب الفريق الكيني ليفوز الأبيض (2-0).



وبعد 10 سنوات، عاد الزمالك لمواجهة جورماهيا مجددًا في المواجهة الثالثة، وذلك في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهى لقاء الذهاب (1-1)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في الإياب بالقاهرة (2-1).

وفي عام 1998، لعب الزمالك مع جورماهيا في دور الـ32 بكأس إفريقيا أبطال الكؤوس، وخسر الأبيض ذهابًا (0-1)، لكن نجح في التأهل بالقاهرة بالفوز (4-0).

وتقابل الزمالك مع السكر الكيني في دور الـ32 من دورى أبطال إفريقيا في عام 2003، وحقق الزمالك الفوز بالقاهرة (3-0)، قبل أن يؤكد تفوقه في كينيا (4-1).



وفي عام 2005، واجه الزمالك منافسه توسكر الكينى في دور الـ32 من دورى دوري أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك (1-0) في كينيا، وفي الإياب بالقاهرة انتصر الأبيض (3-1).

ونجح الزمالك في الفوز على أولنزى ستارز الكينى في دوري أبطال إفريقيا عام 2011، ذهابًا (4-0) وفي الإياب (1-0).

وفي عام 2019 بدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، واجه الزمالك فريق جورماهيا للمرة الرابعة، ونجح الفريق الكيني في الفوز بلقاء الذهاب (4-2)، قبل أن يحقق الأبيض الفوز في القاهرة (4-0).



وفي عام 2022-2023، التقى الزمالك توسكر في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وفاز الأبيض في لقاء الذهاب (1-0)، وفي الإياب بالقاهرة انتصر (4-0).