تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان، لمواجهة نظيره فريق ستاد بريست مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد ستاد بريست

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، لوكاس بيرالدو، نونو مينديز، بريسنال كيمبيمبي.

وسط الملعب: كارلوس سور، فابيان رويز، كانج إن لي.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، عثمان ديمبلي، راندل كولو مواني.

يتواجد باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ستاد برصيد في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز الرابع على التوالي اليوم في الدوري للاستمرار في الصدارة، بينما يبحث ستاد بريست عن الانتصار الثاني في الدوري بعد فوز وخسارتين