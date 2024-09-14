موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد بريست في الدوري الفرنسي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق باريس سان جيرمان، لمواجهة نظيره فريق ستاد بريست مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2024-2025.

يتواجد باريس سان جيرمان في صدارة الدوري الفرنسي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد ستاد برصيد في المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في الدوري الفرنسي

من المقرر أن تنطلق مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان وستاد بريست في الدوري الفرنسي اليوم السبت في الجولة الرابعة عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي.

ويبحث باريس سان جيرمان عن الفوز الرابع على التوالي اليوم في الدوري للاستمرار في الصدارة، بينما يبحث ستاد بريست عن الانتصار الثاني في الدوري بعد فوز وخسارتين.