الليلة.. ديربي عربي قوي في ذهاب دور الـ 32 بالكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - تشهد مباريات دور الـ 32 الثاني من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية اليوم السبت، مواجهات قوية، على الصعيدين العربي والإفريقي.

حيث يبحث نادي الملعب التونسي عن بداية قوية تفتح له طريق التأهل إلى دور المجموعات في كأس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم عندما يستضيف اتحاد الجزائر اليوم السبت، بملعب حمادي العقربي برادس الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ونجح الملعب التونسي في تخطى الدور التمهيدي الأول بعد أداء رائع ونتيجة قوية أمام فريق جاموس جوبا من جنوب السودان، بعدما فاز عليه ذهابا 1-0 وإيابا 4-0.

طموح المعلب التونسي في مواجهة بطل الجزائر

ويتطلع النادي المتوج بكأس تونس خلال الموسم الماضي إلى الذهاب بعيدا في "الكونفيدرالية" حيث أنه دعم صفوفه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي بلاعبين مثل حمزة الخضراوي وحمزة بن عبدة وهيثم الجويني.

كما يعول الملعب التونسي على خبرة بعض العناصر على غرار سامي هلال وبلال الماجري وغازي العيادي ويوسوفو أومارو إلى جانب إستثمار الحماس الذي يحرك بعض الوجوه الشابة من بينها زياد بريمة وريان السماعلي وساجد الفرشيشي.

وبإستثناء غياب المدافع الإيفواري عثمان واتارا بداعي الإصابة، فإن بقية اللاعبين سيكونون متاحين للمدرب ماهر الكنزاري الذي سيحاول التعامل مع الدربي المغاربي بعقلانية من خلال طريقة تكتيكية تضمن التوازن الدفاعي لعدم قبول أهداف وتوفر الحلول الهجومية لإنجاح رهان التهديف وهز شباك المنافس من أجل دخول لقاء الإياب في الكونفيدرالية المقرر في 22 سبتمبر الجاري بمدينة وهران.

وكان الملعب التونسي إستعد لهذه المواجهة أمام اتحاد الجزائر بإجراء مباراتين وديتين أمام كل من الأهلي الليبي في طرابلس (0-0) والمنتخب التونسي لأقل من 20 عاما بمركب الهادي النيفر (1-0).

ويشارك الملعب التونسي في كأس الاتحاد الإفريقي للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 2009 عندما خرج من الدور الثاني على يد الملعب المالي.

خبرة الاتحاد ومعلول في الكونفيدرالية

وتعتبر مواجهة اتحاد الجزائر الذي يدربه التونسي نبيل معلول، ديربي قوية مبكرا، حيث يعتبر المدرب المخضرم أكثر خبرة بالمسابقات القارية بعد أن أحرز كأس الكونفيدرالية سنة 2023 أمام يانج افريكانز التنزاني قبل أن يظفر بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي المصري.

كما سبق لاتحاد الجزائر أن بلغ نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخة 2015 لكنه خسر اللقب أمام مازيمبي الكونغولي.