تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد.. ثلاثي بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره برينتفورد مساء اليوم السبت، في المباراة التي تقام على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد مساء اليوم السبت، وسوف تنطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام برينتفورد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويز - روبين دياز - مانويل أكانجي - يوشكو جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين - كوفاسيتش - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جاك جريليتش - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.

تخوض كتيبة السيتي لقاء اليوم بحثًا عن الفوز لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي في مشوار الدفاع عن لقبه، حيث يعتبر الفريق السماوي هو حامل اللقب في المواسم الـ4 الأخيرة.

ويدخل فريق مانشستر سيتي مباراته اليوم أمام برينتفورد بمعنويات مرتفعة، حيث إنه متصدر للدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة 9 نقاط في 3 مباريات خاضها بفارق الأهداف عن ليفربول صاحب المركز الثاني، وأيضًا متسلحًا بعامل الأرض والجمهور.