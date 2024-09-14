موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" والتي تشهد 3 مباريات هامة منها المواجهة المرتقبة بين الفتح والاتفاق.

موعد مباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

وتقام مباراة الفتح والاتفاق عل ملعب نادي الفتح حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القناة الناقلة لمباراة الفتح والاتفاق في الدوري السعودي

وتذاع مباراة الفتح والاتفاق بالجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" حصريا عبرقنوات ssc.

ويدخل فريق الفتح مباراته أمام الاتفاق بحثا عن الفوز واستمرار الانتصارات بعدما حقق الفوز في الجولة الماضية على الأهلي بهدف نظيف، بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها الفريق في الجولة الأولى أمام القادسية بثلاثة أهداف دون رد.

ومن المنتظر ان يشهد اللقاء اعتماد السويدي ينز جوستافسن على أبرز نجوم الفريق خاصة جانيني صاحب هدف الفوز على الأهلي ومراد باتنا وسفيان بن دبكة والمغربي مروان سعدان بعد تجديد عقده لموسمين إضافيين بجانب المغربي أمين سباعي.

في حين يبحث الاتفاق بقيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني عن اقتناص نقاط اللقاء الثلاثة من أجل استمرار سلسلة الانتصارات والتي بدأها الفريق بالفوز على الشباب بهدف دون رد في الجولة الأولى قبل أن يحقق الفوز على الأخدود في الجولة الثانية بنفس النتيجة.

ومن المنتظر ان يشهد تشكيل الاتفاق عدد من النجوم في مقدمتهم المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي و إيكامبي وغراي بجانب القائد فينالدوم وسيكو فوفانا.