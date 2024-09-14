تشكيل مباراة الهلال والرياض المتوقع في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ضيفا ثقيلا على نظيره الرياض مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

تشكيل الهلال المتوقع أمام الرياض في الدوري السعودي

و من المنتظر أن يبدأ الهلال مباراته أمام الرياض بتشكيل يضم كلا من:

ياسين بونو في حراسة المرمى.

جواو كانسيلو و علي البليهي و كوليبالي و لودي، في خط الدفاع.

روبين نيفيز و سافيتش و مالكوم، في خط الوسط.

و يقود الهجوم الثلاثي، سالم الدوسري و ميتروفيتش و عبدالله الحمدان.

تشكيل الرياض المتوقع لمواجهة الهلال في الدوري السعودي

بينما من المتوقع أن يبدأ الرياض مباراته أمام الهلال بتشكيل يضم كلا من:

ميلان بورجان في حراسة المرمى.

عبدالإله الخبيري و أحمد عسيري و مرزوق تمبكي و حسين النويقي في خط الدفاع.

لوكاس كال و انطونيو توزي وإبراهيم بايش في خط الوسط.

و يقود الهجوم الثلاثي : فايز سليماني و نواف العابد و محمد كوناتي.

موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

و من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الرياض ضمن الجولة الثالثة بالدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الهلال والرياض بالدوري السعودي

وتذاع مباراة الهلال والرياض حصريا عبرقنوات ssc.

الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات في الدوري السعودي

ويبحث فريق الهلال عن الفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات حيث حقق الهلال الفوز في أول مبارتين بالدوري ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

الرياض يبحث عن كسر "عقدة" الهلال في الدوري السعودي

بينما يسعى الرياض إلى كسر عقدة الهلال خاصة في المباريات الأخيرة والتي شهدت تفوقا كبيرا للهلال في آخر مبارتين جمعت بين الفريقين والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة 3 – 1 و 6 – 1 على التوالي.

كما يسعى فريق الرياض إلى الاستمرار في الانطلاقة القوية التي حققها في أول مبارتين بالموسم حيث فاز في لقاء وتعادل في آخر ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 4 نقاط.