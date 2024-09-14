الرياض يستضيف الهلال الليلة في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض، نظيره فريق الهلال مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويبحث فريق الهلال عن الفوز باللقاء وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل مواصلة سلسلة الانتصارات حيث حقق الهلال الفوز في أول مبارتين بالدوري ليحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

بينما يسعى الرياض إلى كسر عقدة الهلال خاصة في المباريات الأخيرة والتي شهدت تفوقا كبيرا للهلال في احر مبارتين جمعت بين الفريقين والتي شهدت فوز الهلال بنتيجة 3 – 1 و 6 – 1 على التوالي.

كما يسعى فريق الرياض إلى الاستمرار في الانطلاقة القوية التي حققها في أول مبارتين بالموسم حيث فاز في لقاء وتعادل في آخر ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي "دوري روشن" برصيد 4 نقاط

موعد مباراة الهلال والرياض في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الرياض ضمن الجولة الثالثة بالدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة الهلال والرياض حصريا عبرقنوات ssc.

ويقود اللقاء الحكم المجري تاماس بوجنار والذي سبق وأدار في دوري روشن السعودي 18 مباراة، أشهر خلالها 68 بطاقة صفراء و4 حمراء، بينما احتسب 8 ركلات جزاء، حيث بدأ ظهور الحكم المجري في الدوري السعودي موسم 2014-2015، ويمتلك خبرات كبيرة فهو دولي من 2009 وسبق له إدارة 4 مباريات في روشن الموسم الماضي.