شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يقود الجبهة اليسرى للأهلى أمام جورماهيا الكينى غداً والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالمغربى يحيى عطية الله لقيادة الجبهة اليسري للمارد الأحمر فى مباراة جورماهيا الكينى.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري أبطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني في الثالثة عصر غدٍ، الأحد، على ملعب نيايو الوطني.

وتعاقد الأهلى مع يحيى عطية الله لتدعيم الجبهة اليسري بعد إصابة الثنائى كريم فؤاد بقطع فى الرباط الصليبى، والتونسى على معلول بقطع فى وتر أكيليس.

ويغيب كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلى عن رحلة نيروبى لأسباب فنية، ما يعنى تواجد يحيى عطية الله فى التشكيل الأساسى بالجبهة اليسرى.

واستبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى 10 لاعبين من رحلة فريقه المتوجهة لنيروبى لمواجهة جورماهيا الكينى، وهم أشرف داري للإصابة، ومصطفى مخلوف وكريم الدبيس لوجهة نظر فنية، بجانب السباعى كريم فؤاد، وعلى معلول وعمر الساعى وأحمد عابدين ويوسف عبدالحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير بسبب عدم القيد أفريقياً.

وقيد الأهلي عمر الساعي بعد 31 أغسطس الماضي والذي كان آخر موعد للقيد في القائمة الأولى ثم قام النادي بقيد الرباعي الشاب، أحمد عابدين ويوسف عبد الحفيظ ‏وسمير محمد ومصطفى أبو الخير، ليغيب هذا الخماسي عن دور الـ32 لدوري الأبطال وسيكون من حقه المشاركة مع الفريق ابتداءً من دور المجموعات.

واستبعد الأهلي من القائمة الأفريقية الثنائي علي معلول وكريم فؤاد للإصابة، حيث أجرى الأول جراحة في وتر أكيلس خلال مايو الماضي بالقاهرة، فيما أجرى الثاني جراحة الرباط الصليبي قبل أيام بألمانيا.

وضمت قائمة الأهلى لمواجهة جورماهيا الكينى كلا من: "محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - يوسف أيمن - رامي ربيعة - يحيي عطية الله - عمر كمال عبد الواحد – عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - كريم نيدفيد - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - حسين الشحات- بيرسي تاو-وسام أبو علي - محمود عبد المنعم كهربا".

وعانى إمام عاشور من الإصابة بألم فى الركبة فيما تعافى عمرو السولية من إصابة شد فى عضلة السمانة بينما انتهت أزمة غياب محمود كهربا عن التدريبات الثلاثاء الماضى بعد توقيع عقوبة مالية قدرها 50 ألف جنيه بسبب ظروف مرض والدته.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لانطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.