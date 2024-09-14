شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تعرف عن الشرطة الكينى منافس الزمالك فى الكونفدرالية اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالسبت، 14 سبتمبر 2024 12:30 م
وحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه للقاء، وحذر من صعوبة المباراة وطالب بفرض رقابة لصيقة على مفاتيح لعب الفارس الأبيض واستغلال الفرص التي ستسنح لهم من أجل التسجيل.
وتعد مشاركة الشرطة الكيني في الكونفدرالية هي الأولى قاريًا بالنسبة له في تاريخه ولم يسبق له مواجهة الزمالك، وتقام المباراة على ملعب نيايو الوطني وسعته 28 ألف مشجع، فريق الشرطة ليس له شعبية مقارنة بفريق جورماهيا الكينى، الذي سيواجه الأهلى غداً بدوري الأبطال، ويملك الشعبية الأكبر.
الشرطة الكيني لم يلعب سوى مباراة ودية واحدة كانت ضد منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا (جور ماهيا)، السبت الماضي أيضًا. وفاز الشرطة الكيني على مواطنه جور ماهيا (2-0) وسجل الهدفين جيسي وير.
يذكر أن منافس الزمالك كان قد لعب مباراتين في دور الـ 64 من كأس الكونفدرالية أمام البن الإثيوبي، وانتهت مواجهة الذهاب في كينيا (0-0)، ثم فاز فريق الشرطة خارج أرضه (0-1) بهدف راشد توها، ليتأهل إلى دور الـ 32 ويواجه الفارس الأبيض.
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