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شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكيني بالكونفدرالية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الشرطة الكيني، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وأعلنت قنوات أبو ظبي ، حصولها على حقوق بث المباراة، وتذاع بالمجان عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1.

ويمكن مشاهدة مباراة الزمالك والشرطة الكيني عبر قناة أبو ظبي 1، من خلال التردد التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 5/6

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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