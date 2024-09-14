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الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف فريق عند الخامسة من عصر اليوم السبت نظيره نونتيجهام فورست من منافسات الجولة الرابعة من .

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق نوتنيجهام فورست المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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