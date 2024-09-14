الموعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول ونوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستضيف فريق ليفربول عند الخامسة من عصر اليوم السبت نظيره نونتيجهام فورست من منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD1.

ويحتل فريق ليفربول قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي المتصدر.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق نوتنيجهام فورست المركز التاسع برصيد 5 نقاط.

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