الأهلي يختتم تدريباته على ملعب منافس الزمالك.. وتعليمات من كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، في الثالثة عصر اليوم، على ملعب الشرطة الكيني، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني، في الثالثة عصر غدا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه على ملعب منافس الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية، نظرا لانشغال ملعب نيايو، الذي سيستضيف مباراة الأبيض اليوم في الكونفدرالية الإفريقية.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة فنية، منذ قليل، تحدث فيها عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة وأكد على نقاط القوة والضعف للمنافس.

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