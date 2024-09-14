الزمالك يسعى لضم مهاجم يفاوضه الأهلي ردًا على فشل صفقة أرون بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن تقديم نادي الزمالك لعرض رسمي لنظيره هاتاي سبور التركي للتعاقد مع المهاجم السويدي بصفوفه كارلوس ستراندبرج خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "Sports Digitale" اليوم السبت أن مسؤولي الزمالك يسعون لحسم صفقة ضم اللاعب صاحب الـ 28 عاماً.

وسبق اورتبط اسم النادي الأهلي بالدخول في مفاوضات مع النادي التركي لضم اللاعب.

ويأتي تحرك الزمالك بعد فشل صفقة ضم المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا وانتقاله صفوف رابيد بوخاريست الروماني.

اللاعب الذي انضم لهاتاي سبور قادمًا من الصالحية القطري شارك بقميصه منذ انضمامه بـ 44 مباراة سجل 15 هدفًا وصنع اثنين.

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