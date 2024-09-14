رسميًا.. الزمالك يُعلن عن صفقته الجديدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك عن صفقة التعاقد مع الظهير الأيسر محمد حمدي قادمًا من صفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

ونشرت حسابات الزمالك بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت مقطع فيديو تقديمي للاعب ظهر خلاله يقوله :"أنا محمد حمدي أنا في الزمالك".

وشارك صاحب الـ 21 عامًا بقميص إنبي خلال الموسم الماضي 2023/2024 في 30 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما خلال 1995 دقيقة لعب.

وكانت حسابات نادي الزمالك قد نشرت مساء أمس الجمعة مقطع فيديو تقديمي للوافد الفلسطيني خلال الانتقالات الصيفية عمر فرج.

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