غيابات الاهلي أمام جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

تضرب الغيابات صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي قبل مباراة جورماهيا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي فريق الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره جورماهيا الكيني غدا الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجديدة لموسم 2024 – 2025.

غياب 9 لاعبين عن الاهلي أمام جورماهيا

استبعد مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر كل من:

مصطفى مخلوف وكريم الدبيس ومحمد عبد الله لأسباب فنية.

كما تم استبعاد المدافع المغربي، أشرف داري، لتعرضه لإصابة بجزع في الكاحل، خلال مشاركته مع منتخب المغرب.

وسيغيب أيضا كل من، أحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ ومصطفى أبو الخير وسمير محمد لعدم قيدهم قبل بداية سبتمبر الجاري، بالاضافة إلى عمر الساعي المنضم حديثاً من الإسماعيلي.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الاهلي وجورماهيا الكيني في الثالثة عصر غدٍ الأحد، على ملعب نيايو، في العاصمة الكينية.