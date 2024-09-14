شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك والشرطة الكينى اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة أبوظبى الرياضية نقل مباراة الشرطة الكينى ضد الزمالك فى الثالثة عصر اليوم السبت عبر قناتها أبو ظبى الرياضية 1 .



أبو ظبي تنقل لقاء الزمالك

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسئولى الزمالك باختيار طاقم زامبى لإدارة مباراة الشرطة الكينى مكون من هيلاري هامبابا حكماً للساحة، ويعاونه مواطناه ديانا تشيكوتيشا وتوماس كايلا مساعدين، وهاماليلا مونجي حكماً رابعاً.

واختار "كاف" الصومالي بشير عرب مراقباً عاماً للمباراة، في حين يراقب الحكام ألان بريس ليتوكوزو من أفريقيا الوسطى.

ويقام لقاء العودة بين الزمالك والشرطة الكينى فى التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، محمد شحاتة، خط الوسط، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، نبيل عماد "دونجا"، خط الهجوم: زيزو، سيف الجزيرى، ومصطفى شلبى.