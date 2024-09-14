شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى ضربة البداية الأفريقية قبل مواجهة الشرطة الكينى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

يقص الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك شريط البداية فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بمواجهة الشرطة الكينى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بدور الـ 32 فى لقاء يطمح فيه الفارس الأبيض لانطلاقة مبشرة تؤمن أحلامه وتثبت أقدامه عند جماهيره فى الموسم الجديد.

ويستهدف فريق الزمالك حصد الثلاث نقاط أمام بطل كينيا والفوز عليه بفارق أهداف مريح يؤمن موقفه فى مباراة العودة، المقرر لها 20 سبتمبر الجاري، وحتى لا يضع نفسه فى مرمى الحسابات المعقدة فى لقاء الإياب بالقاهرة، وذلك هو الدرس الذى يفهمه اللاعبون والجهاز الفنى جيداً.

واستطاع الزمالك تحقيق الانتصار 6 مرات في المباراة الافتتاحية بمشاركاته بالبطولات الأفريقية على مدار آخر 10 سنوات سواء بالكونفدرالية أو دوري الأبطال الأفريقى، بينما خسر 3 مرات، وتأهل في واحدة دون أن يلعب.

ففى دوري أبطال أفريقيا موسم 2021 وبدور الـ32 تأهل الزمالك لمرحلة المجموعات مباشرة بعد انسحاب جازيل التشادي.

وتوج الزمالك بطلا للكونفدرالية بالنسخة الاخيرة بعد الفوز على نهضة بركان المغربى بهدف دون رد سجله أحمد حمدى.