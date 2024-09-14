دورة غوادالاخارا: غارسيا إلى نصف النهائي مستفيدة من انسحاب بوسكوفا

الرياص - اسماء السيد - غوادالاخارا : بلغت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة رابعة، نصف نهائي دورة غوادالاخارا المكسيكية في كرة المضرب (500) المقامة على أرض صلبة، بعد انسحاب التشيكية ماري بوسكوفا المصنفة سادسة الجمعة قبل مواجهتهما.

وكانت غارسيا (30 عاما) احتاجت إلى شوط فاصل (تاي بريك) للتغلب على اليابانية المتأهلة من التصفيات إينا شيباهارا الخميس، منهية سلسلة من ثلاث خسارات متتالية تضمنت توديعها الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة في فلاشينغ ميدوز.

في نصف النهائي، تلتقي غارسيا التي تراجعت إلى المركز الثلاثين في التصنيف العالمي، البولندية المصنفة خامسة ماغدالينا فريخ الفائزة على الكندية المراهقة مارينا ستاكوشيتش 6 4، 6 3.

احتاجت فريخ إلى ساعة و44 دقيقة للتفوق على ستاكوشيتش التي انقذت أربع كرات حاسمة قبل اقصاء المصنفة ثانية اللاتفية يلينا أوستابنكو الخميس في الدور الثاني.

وكانت الأسترالية المتأهلة من التصفيات أوليفيا غاديتسكي أولى الواصلات إلى نصف النهائي، بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6 2، 3 6، 6 1.