شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز في مهمة صعبة أمام الجيش الرواندى في كيجالى بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد طارق - لبنى عبد اللهالسبت، 14 سبتمبر 2024 10:00 ص
وكان بيراميدز قد فاز في الدور التمهيدي على جي كي يو ذهابا وإيابا بنتيجة إجمالية 9-1 ، فيما ودع الفريق السماوى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الماضي.
يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التي قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا في مصر.
كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه في الفريق على رأسهم رمضان صبحي وشريف إكرامي وإبراهيم عادل.
إلى جانب ذلك بيراميدز نجح في أن يحقق أول لقب محلي لحسابه، بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب زد قبل أيام قليلة.
وضمت قائمة الفريق التي سافرت إلى كيجالى كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر ، خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي، خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي، خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي.
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