شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم استعدادا لجورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يسمح النادي الأهلي لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من مرانه اليوم السبت في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة جورماهيا الكينى وفقاً لقواعد الاتحاد الافريقي الكاف.

ويستعد الأهلى لخوض ضربة البداية في دوري ابطال أفريقيا أمام جورماهيا الكيني وذلك في الثالثة عصر غداً الاحد على ملعب نيايو الوطني.

يتأهب فريق الكرة بالنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر السير فى طريقه من أجل الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا من خلال بوابة فريق جورماهيا الكيني في إطار منافسات المسابقة الأفريقية الأعرق.

ويستعد أهلى كولر لإنطلاق موسمه الجديد بالمشاركة فى منافسات دوري أبطال أفريقيا، بعدما حصد المارد الأحمر الموسم المنقضى 4 بطولات هى الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا وحصد برونزية كأس العالم للأندية.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه في الموسم الماضي على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف.