شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم أول وآخر مران في كينيا استعداداً لـ جورماهيا والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي عصر اليوم ،السبت، مرانه الأول والأخير بكينيا استعداداً لمواجهة جورماهيا المقرر لها الثالثة من عصر غداً بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، ويخوض الأهلي مران اليوم بعدما وصل إلى كينيا مساء أمس عقب خوض أخر مران له بالقاهرة على ملعب التتش قبل التحرك إلى مطار القاهرة لبدء رحلة السفر إلى كينيا.

وينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، تجربة خطة اللعب خلال مران اليوم بجانب تحديد مهام كل لاعب في مباراة الغد التي يرفض المدرب السويسري التقليل منها بدعوى ضعف المنافس الكيني وفقاً للغة الأرقام وفارق الخبرات التي يصب في مصلحة الأهلي بكل تأكيد.

على صعيد متصل ، يتسلح الاهلى أمام جورماهيا الكينى في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا ، بالصفقات الجديدة التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حيث تعاقد النادي خلال الصيف الجاري مع كلاً من، يوسف ايمن لمدة موسماً على سبيل الإعارة بنية الشراء من الدحيل القطري ، والمغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم قادماً من بريست الفرنسي لتدعيم الدفاع والمغربي يحيى عطية الله لمدة موسماً من سوتشي الروسي لتدعيم الجبهة اليسرى، وعمر الساعي من الإسماعيلي لمدة خمسة مواسم لتدعيم خط وسط الفريق.